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Евгений Куйвашев встретится с послом США в РоссииСегодня в 08:27

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20 ноября.

Первую региональную поездку посол США в РФ Джон Хантсман совершит в Екатеринбург. В столицу Урала дипломат прибудет сегодня, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе посольства.

20 ноября запланирована встреча официального представителя страны с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и руководством городской администрации. Хантсман побеседует с представителями бизнес-сообщества региона. Завершит визит встреча с выпускниками американских программ образовательного и профессионального обмена и со студентами местных вузов.

"Этот визит позволит главе дипмиссии США в России подробно ознакомиться с работой генерального консульства США в Екатеринбурге", - отметили также в посольстве.

56-летний сын миллиардера Джон Хантсман – потомственный мормон, владеет китайским языком. С 2009-го по 2011 годы он возглавлял американскую дипмиссию в Поднебесной. С 3 октября 2017 года назначен послом США в России.

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