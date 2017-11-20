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Свердловские эсеры выбрали главой "хорошего мужика"Сегодня в 13:44

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Вместо Буркова.

Депутат свердловского Заксобрания Геннадий Ушаков занял место Александра Буркова, возглавив совет местной ячейки эсеров. Решение о его назначении было принято 20 ноября на конференции регионального отделения политической партии "Справедливая Россия", которая прошла в Екатеринбурге, передает "Уралинформбюро".

Кандидатуру Геннадия Ушакова месяц назад предложил Александр Бурков и одобрил главный эсер в стране Сергей Миронов. В голосовании приняли участие 37 из 38 членов отделения. За Ушакова свои голоса отдали 36 человек, один бюллетень оказался испорченным. Срок полномочий нового главы - два года.

"Главные задачи для свердловского отделения - президентские выборы в марте 2018 года, а также сохранение второго места партии в муниципальных выборах, которые в следующем году пройдут в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Качканаре", - рассказал Ушаков.

Как сообщалось ранее, место главы совета свердловского отделения освободилось в начале октября после того, как президент РФ Владимир Путин назначил Депутат Госдумы справедливоросса Александра Буркова губернатором Омской области.

Его мандат в Госдуме теперь принадлежит экс-депутату свердловского парламента Дмитрию Ионину, на место которого в ЗакСо на прошлой неделе сел Геннадий Ушаков.

Пост секретаря бюро в регсовете остается за Иониным. Он планирует работать одну неделю в Екатеринбурге, три - в Москве. Депутат Госудмы, кстати, назвал своего нового начальника "хорошим мужиком".

Ранее по теме:
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