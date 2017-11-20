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Посол США в России поговорил с Куйвашевым об отношенияхСегодня в 12:19

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Штатов и Среднего Урала.

Посол США в России Джон Хантсман в рамках своего визита в Екатеринбург встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. 20 ноября политики обсудили вопросы товарооборота между Штатами и Средним Уралом, а также дальнейшие взаимоотношения страны и региона. Об этом в своем Twitter сообщила глава пресс-службы американского посольства Мария Олсон.

"Очень рад был сегодня поговорить с губернатором Куйвашевым о товарообороте между США и Свердловской областью, который составляет 1,4 миллиарда долларов в год, а также о путях расширения деловых и междугородних связей", - цитирует Олсон заявление Джона Хантсмана.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", посол США в России также намерен встретиться с властями Екатеринбурга, представителями бизнес-сообщества региона и работниками генерального консульства Штатов в уральской столице. Завершит визит встреча Хантсмана с выпускниками американских программ образовательного и профессионального обмена и со студентами местных вузов.

56-летний Джон Хантсман является потомственным мормоном, владеет китайским языком. С 2009-го по 2011 год он возглавлял американскую дипмиссию в Поднебесной. С 3 октября 2017 года назначен послом США в России.

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Евгений Куйвашев встретится с послом США в России

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