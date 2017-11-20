Свердловского политика до сих пор не трудоустроили.

Бывший депутат Заксобрания Свердловской области, а ныне депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин поделился подробностями своего обустройства в Москве.

По словам политика, работает он в нижней палате парламента РФ три дня в неделю. "Госдума перешла на трехдневный режим работы: среда, четверг, пятница. С самого утра и "до талого". Парламентарии решили нагнать все законопроекты с 1990-х годов", - рассказал Ионин корреспонденту "Уралинформбюро" 20 ноября на конференции свердловского реготделения СР. Депутат при этом не преминул отметить, что темп работы в Госдуме напряженнее, чем в свердловском ЗакСо или в городской думе.

Также Ионин сообщил о процветающей в стенах Федерального Собрания бюрократии. "Я две недели в парламенте и больше месяца надо ждать трудоустройства. Кабинета и своего стола пока нет", - пожаловался он.

Что касается непосредственно депутатской деятельности, свердловский политик, по его словам, уже определился с профильным комитетом, в который в скором времени войдет. Как когда-то Александр Бурков, чье место Ионин занял в нижней палате парламента, он будет работать в комитете ЖКХ.

Мандат Александра Буркова стал вакантным, после того, как указом президента РФ Владимира Путина он был назначен врио губернатора Омской области. 20 ноября в Екатеринбурге проходит конференция реготделения "Справедливой России", на которой будет выбран новый лидер свердловских эсеров. Ранее этот пост занимал тот же Бурков.

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