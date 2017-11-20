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В Югру едут Медведев и СечинСегодня в 14:59

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Цель визита засекречена.

В Ханты-Мансийске ожидают российского премьер-министра Дмитрия Медведева и главу "Роснефти" Игоря Сечина. Визит запланирован на эту неделю, сообщили "Уралинформбюро" собственные источники.

По данным инсайдеров, аккредитацию представителей местных СМИ департамент общественных и внешних связей Югры начал еще на прошлой неделе, списки журналистов продолжают формировать.

Программу визита его организаторы держат в секрете, однако, известно, что Медведев и Сечин, посетят Ханты-Мансийский и Кондинский районы.

В окружном департаменте общественных и внешних связей визит премьер-министра и главы "Роснефти" не комментируют. В пресс-службе госкорпорации запрос на эту тему попросту игнорируют.

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