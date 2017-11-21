И рады этому.

Справедливороссы объявят своего кандидата на пост президента РФ позже других федеральных политических партий, что сыграет им только на руку. Об этом 20 ноября "Уралинформбюро" заявил депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин.

По словам парламентария, в данный момент идет внутрипартийное обсуждение проведения предвыборной кампании в регионах, а представители партии на местах ждут "четких установок". Решение по президентским выборам будет вынесено на IX общероссийском съезде эсеров, который пройдет 26 декабря в Москве.

"Есть понимание, что мы будет последней федеральной политической партией, которая объявит своего кандидата - у нас запланирован самый крайний съезд. До этого момента уже все политические силы озвучат и официально выдвинут своих кандидатов. Поэтому у нас в этом плане есть определенный люфт с точки зрения понимая стратегической ситуации на федеральном уровне. Тогда же в работы включатся и региональные отделения", - сообщил Ионин.

Стоит отметить, что 20 ноября в Екатеринбурге эсеры выбрали нового председателя совета местного реготделения. Им стал депутат свердловского ЗакСо Геннадий Ушаков. Ранее этот пост занимал Александр Бурков, осенью назначенный врио губернатора Омской области.

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