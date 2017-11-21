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Медведев собрал в Югре федеральных чиновниковСегодня в 08:10

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На разговор о развитии нефтяной отрасли.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев работает в Югре. 21 ноября вице-премьер проведет совещание по теме развития нефтяной отрасли, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора округа.

В нем должны принять участие вице-премьер Аркадий Дворкович, полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских, министр энергетики Александр Новак, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр финансов Антон Силуанов и председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.

Также сегодня делегация высокопоставленных гостей посетит Кондинское нефтяное месторождение, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию пускового комплекса Эргинского кластера месторождений Западной Сибири.

Эргинское нефтяное месторождение - последнее крупное месторождение на материковой части России, лицензия на разработку которого досталась "Роснефти". Компания победила на аукционе в июле 2017 года. За освоение месторождения заплачено 20 миллиардов рублей. Извлекаемые запасы Эргинского месторождения оцениваются более чем в 103 миллиона тонн.

Стоит отметить, что 20 ноября в Ханты-Мансийске состоялась встреча Дмитрия Медведева с главой региона Натальей Комаровой, на которой обсуждалось социально-экономическое развитие Югры.

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