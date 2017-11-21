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Сечин из-за визита в Югру пропустит заседание суда по делу УлюкаеваСегодня в 10:28

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В третий раз.

Председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин в третий раз пропустит заседание суда по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, на котором должен выступить в качестве свидетеля.

Очередное заседание суда состоится 22 ноября, передает "Уралинформбюро". Пресс-секретарь госкорпорации Михаил Леонтьев заявил радиостанции "Коммерсантъ FM", что в это время глава "Роснефти" по плану должен находится в Ханты-Мансийском автономном округе, так как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев будет работать на одном из объектов компании.

"Никаким образом Игорь Сечин не может и не мог присутствовать на заседании 22 ноября, потому что, в соответствии с графиком премьер-министра Дмитрия Медведева, мы принимаем его на нашем новом объекте - Кондинское месторождение, наш недавно приобретенный актив. Программа большая запланирована: и осмотр объектов, и совещания с генеральными директорами. Кроме того, там еще очень тяжелые погодные условия, поэтому нельзя точно определить, как и когда они туда долетят и когда они оттуда вернутся", - отметил он.

Стоит отметить, что согласно данным пресс-службы губернатора Югры Натальи Комаровой, открытие нового месторождения, а также заседание с участием ряда федеральных чиновников и Игоря Сечина Дмитрий Медведев проведет 21 ноября.

Глава "Роснефти" - ключевой свидетель по делу Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении крупной взятки. Судебные заседания с участием Сечина назначались уже дважды, однако он их пропускал в связи с "плотным рабочим графиком".

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