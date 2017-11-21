Сечин из-за визита в Югру пропустит заседание суда по делу УлюкаеваСегодня в 10:28
- Текст
В третий раз.
Председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин в третий раз пропустит заседание суда по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, на котором должен выступить в качестве свидетеля.
Очередное заседание суда состоится 22 ноября, передает "Уралинформбюро". Пресс-секретарь госкорпорации Михаил Леонтьев заявил радиостанции "Коммерсантъ FM", что в это время глава "Роснефти" по плану должен находится в Ханты-Мансийском автономном округе, так как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев будет работать на одном из объектов компании.
"Никаким образом Игорь Сечин не может и не мог присутствовать на заседании 22 ноября, потому что, в соответствии с графиком премьер-министра Дмитрия Медведева, мы принимаем его на нашем новом объекте - Кондинское месторождение, наш недавно приобретенный актив. Программа большая запланирована: и осмотр объектов, и совещания с генеральными директорами. Кроме того, там еще очень тяжелые погодные условия, поэтому нельзя точно определить, как и когда они туда долетят и когда они оттуда вернутся", - отметил он.
Стоит отметить, что согласно данным пресс-службы губернатора Югры Натальи Комаровой, открытие нового месторождения, а также заседание с участием ряда федеральных чиновников и Игоря Сечина Дмитрий Медведев проведет 21 ноября.
Глава "Роснефти" - ключевой свидетель по делу Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении крупной взятки. Судебные заседания с участием Сечина назначались уже дважды, однако он их пропускал в связи с "плотным рабочим графиком".
Ранее по теме:
Медведев собрал в Югре федеральных чиновников
В суд по делу Улюкаева принесли 2 миллиона долларов
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:30
ММК получил премию "Приоритет-2017"
За достижения в импортозамещении.Сегодня в 15:20
Города Урала остались за пределами ТОП-10 экологического рейтинга
ОНФ и Минприроды.Сегодня в 15:16
Порошенко лишил украинских десантников голубых беретов
Бойцы узнали об этом на празднике.Сегодня в 15:15
Свердловчанин зарезал 17-летнюю подругу из-за неразделенной любви
И пытался покончить с собой.Сегодня в 14:41
Минстрой России нашел нарушения в тысячах новостроек
Для переселенцев из аварийного фонда.Сегодня в 14:36
"Медная столица" Урала просит денег на воду
А Нижняя Салда — на газ.Сегодня в 14:35
Екатеринбургское метро получит новые эскалаторы
К осени 2018 года.Сегодня в 14:34
РМК запустит подземный рудник "Джусинский" в новом году
Объекты шахтной поверхности готовы на 90%.Сегодня в 14:07
На Ямал рухнет часть космического корабля
Оленей просят не "парковать".Сегодня в 14:07
"Маяк" открестился от обвинений Росгидромета и Гринпис
В радиоактивном выбросе.Сегодня в 14:03
ФСК ЕЭС и МЧС в Западной Сибири обсудили вопросы пожаротушения
На энергообъектах.Сегодня в 13:47
В Прикамье пришла эпидемия ОРВИ
Но гриппа пока нет.Сегодня в 13:33
Свердловский министр отрекся от "всеобщей концессиализации"
Но обещанные деньги муниципалитеты получат.Сегодня в 13:29
Тюменские боксеры стали победителями III этапа Кубка "Нового Потока"
Выиграв у соперников из Оренбуржья.Сегодня в 13:21
В Ярославле в ДТП с двумя автобусами серьезно пострадали 9 человек
ПАЗы столкнулись на остановке.
Ещё в сюжете «Улюлюканье в коридорах власти»
Главные новости
- Сегодня в 14:07"Маяк" открестился от обвинений Росгидромета и Гринпис
- Сегодня в 13:06Экс-глава Верх-Исетского района не смог выйти на свободу
- Сегодня в 11:5180% "образовательного" бюджета уйдет в свердловскую глубинку
- Сегодня в 10:37Запуск трамваев по Татищева и Макаровскому мосту перенесли
- Сегодня в 09:46"Мусорный" тариф посеял панику среди уральцев
Аналитика
Цветная мусорная революция на Урале
"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.
Наш барак в ожидании Ройзмана
Екатеринбургская комедия.
О росте экономики Россия может только мечтать
По мнению мировых экспертов.