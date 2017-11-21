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Путин предрек близкий конец военной операции в СирииСегодня в 12:29

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На встрече с Башаром Асадом.

Военная операция в Сирии близка к завершению. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом, которая 20 ноября прошла в Сочи, передает "Уралинформбюро".

Глава РФ подчеркнул, что проблема терроризма имеет глобальный характер и до полной победы над ним ещt далеко. "Что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается. Думаю, теперь самое главное, конечно, перейти к политическим процессам", – отметил Путин.

Башар Асад напомнил, что в последнее время достигнуты значительные успехи как военном, так и в политическом плане. А операция ВКС РФ позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии.

"Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее. Надо признать, что эта операция позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии", – сказал он.

Главы государств пришли к выводу, что силы террористов в арабской республике будут окончательно разгромлены в ближайшее время. Кроме того, они обсудили проведение Конгресса народов Сирии в Сочи.

Переговоры Владимира Путина и Башара Асада, по данным пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, длились почти 4 часа.

Путин также представил Асаду руководство Минобороны и Генштаба ВС РФ.

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