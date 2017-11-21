Пост достался экс-министру Сушкову.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский назначил себе нового заместителя и скорректировал структуру исполнительной власти в регионе. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе главы Южного Урала.

Соответствующие постановления были подписаны 20 и 21 ноября. Новым вице-губернатором стал экс-министр сельского хозяйства области Сергей Сушков, который теперь будет курировать работу еще и министерства экологии, а также главного управления лесами и главного управления юстиции региона.

Исполняющим обязанности министра сельского хозяйства назначен первый замглавы данного ведомства Александр Завалищин,

Согласно новой схеме исполнительной власти, у заместителя губернатора Олега Климова в подчинении остались министерство имущества и природных ресурсов, министерство общественной безопасности, а также управление делами губернатора и правительства региона.