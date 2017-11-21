Бойцы узнали об этом на празднике.

Президент Украины Петр Порошенко принял решение о переименовании воздушно-десантных войск (ВДВ). Отныне они именуются десантно-штурмовые войска вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ), передает "Уралинформбюро".

Кроме того, глава государства решил, что украинские десантники будут носить не голубые, а темно-бордовые береты. Об этом он сообщил, выступая по случаю Дня десантника, который впервые отмечается в Украине 21 ноября.

"Бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран, в том числе 19 государств НАТО. Таким образом, Украина вводит еще один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором имею твердое намерение привести Украину", - цитирует Порошенко ТАСС.

Стоит отметить, что решение о переносе Дня десантника с привычного 2 августа на 21 ноября официальный Киев принял, желая отказаться от советского прошлого.

Сегодня же президент вручил первым десантникам береты новой расцветки.