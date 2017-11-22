В эпоху энергодефицита.

Конец осени Екатеринбург проживает под "знаком" Чехии. 21 ноября в столицу Среднего Урала прибыла делегация Чешской Республики во главе с новым гетманом Южночешского края Иваной Страской. 24 ноября ожидается визит президента Чехии Милоша Земана.

В уральской столице пройдет Российско-Чешский форум, на котором будут подписаны соглашения о сотрудничестве. Кроме того, гости города посетят производственные предприятия, образовательные и культурные учреждений региона. Об этом 21 ноября рассказали представители уральской и чешской сторон, передает "Уралинформбюро".

По словам Иваны Страски, южночешская делегация, которая приехала в этом году на Средний Урал, - самая большая из тех, что когда-либо выезжали в другие страны.

"Здесь представители политических партий, предпринимательской сферы, культурных и образовательных областей, включая университеты, а также почетная спортивная делегация. Это те области, в которых мы уже сотрудничаем. Кроме того, сегодня мы договорились о сферах дальнейшего сотрудничества, как, например, здравоохранение и социальная политика", - отметила Ивана Страска.

В свою очередь, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев рассказал, что партнерство региона с Чешской Республикой носит стратегический характер. Для Свердловской области последних лет характерно активное расширение контактов с Южночешским краем по таким направлениям, как наука, образование, выставочная деятельность, туризм.

"Чехия – наш давний надежный партнер. В прошлом году оборот взаимной торговли превысил 250 миллионов долларов. Это отличный результат", - подчеркнул губернатор.

По словам президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, буквально за последние годы Чехия из третьего десятка стран, с которыми регион ведет торговые отношения, поднялась на восьмое место.

"В 2016 году прирост в товарообороте по отношению к 2015-му составил 74%. А за первую половину текущего года вырос на 94%. Количество и разнообразие компаний-партнеров говорят о том, что нам удалось создать главное – взаимную заинтересованность в сотрудничестве", - заявил Беседин.

Он подчеркнул, что спектр отношений Свердловской области и Чехии очень широкий. Это - машиностроение, металлургия, химия, наука, образование, туризм и другие сферы.

"Кроме того, для нашего региона очень важны проекты в сфере энергетики. Потребление электроэнергии у нас рекордное, и каждая возможность сэкономить, применяя энергосберегающие технологии чешских партнеров, крайне важна для нас", - отметил президент УТПП.

И.о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев рассказал, что в рамках Российско-Чешского форума будут подписаны соглашения и договоры.

"Речь идет о модернизации трамвайной техники в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Кроме того, будут подписаны соглашения в сфере высоких технологий между компаниями-разработчиками программного обеспечения, между Уральским федеральным университетом и вузами Южночешского края, а также соглашения по линии туризма", - пояснил Андрей Соболев.

По его словам, Милош Земан посетит площадку второй очереди особой экономической зоны, где будут собираться самолеты Let L-410. "Нам удастся представить президенту те образцы техники, которые ориентированы на гражданский сектор авиации РФ", - отметил и.о. министра.

Он подчеркнул, что у Свердловской области с 2009 года заключено соглашение с министерством промышленности и торговли Чешской Республики, в рамках которого регулярно проводятся заседания рабочих групп по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "За ними стоят конкретные деловые договоренности. Очень надеемся, что подобные примеры будут тиражироваться и дальше", - выразил надежду Андрей Соболев.

Стоит добавить, что у Южночешской делегации запланировано посещение экспериментально-производственного комбината УрФУ, Технического университета УГМК, а также насыщенная культурная программа. Ожидается, что в Верхней Пышме пройдет матч региональных молодежных команд, организованный при содействии игрока свердловского "Автомобилиста", уроженца южночешского края Якуба Коваржа.

Президент Чешской республики Милош Земан в рамках своего визита в Россию посетит также Москву и Сочи. Екатеринбург станет третьим и заключительным "аккордом" в программе делегации.

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