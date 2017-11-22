Теперь официально.

Официально объявлена дата ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина. На вопросы журналистов президент России ответит 14 декабря. На сайте Кремля началась аккредитация СМИ, передает "Уралинформбюро". Но из подавших заявку далеко не все попадут на пресс-конференцию, отмечают в пресс-службе главы государства.

Задавать вопросы журналисты начнут в 12.00 по московскому времени. О месте проведения мероприятия пока не сообщается.

Владимир Путин проводит ежегодные пресс-конференции с 2001 года. Самая длительная состоялась в 2008 году – на вопросы 80 журналистов президент отвечал 4 часа 40 минут.

Ранее по теме:

Путин ответит на вопросы прессы в середине декабря