Памфилова дала ЦУ властям.

В Свердловской области началась президентская предвыборная кампания. Об этом на заседании правительства 22 ноября сообщил первый заместитель губернатора региона Владимир Тунгусов, передает "Уралинформбюро".

По словам Тунгусова в адрес главы Среднего Урала Евгения Куйвашева поступило обращение председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, где говорится о содействии, которое должны оказывать избирательным комиссиям органы исполнительной власти региона и местного самоуправления.

Так, чиновники должны уточнить границы избирательных участков, которые, к слову, должны быть максимально приближены к месту проживания электората. Кроме того, в обязанности властей входит предоставление помещений и техники для сотрудников избиркомов, а также информирование населения муниципалитетов о подготовке и проведении выборной кампании президента.

"Все граждане должны знать о возможности голосования по месту нахождения, и о том в какие сроки и каким образом можно подать заявление о таком голосовании. Избиратели должны знать об участках, где ведется видеонаблюдение, и где в Интернете в режиме онлайн можно отследить ход голосования", - пояснил Тунгусов.

Стоит отметить, что в Свердловской области видеонаблюдение с трансляцией в Интернет будет вестись, скорее всего, на тех же участках, где оно велось в ходе губернаторских выборов в сентябре 2017 года. Тогда камеры были установлены на 805 избирательных участках, расположенных в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском.

Выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года. Официальный старт кампании будет дан с 7 по 17 декабря