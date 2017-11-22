Экс-глава свердловского Фонда капремонта не сможет отказать БурковуСегодня в 17:32
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Караваев готов стать омским вице-губернатором.
Бывший руководитель свердловского Фонда содействия капремонту и экс-депутат гордумы Екатеринбурга Александр Караваев может стать вице-губернатором Омской области, которую с 9 октября возглавляет Александр Бурков. По данным источников "Уралинформбюро", возможное назначение обсуждают в кулуарах правительства сибирского региона.
По словам инсайдеров, для назначения Караваева первым заместителем главы региона есть несколько предпосылок. Например, Караваев, как и Бурков, – "варяг с Урала". Кроме того, оба Александра – члены партии "Справедливая Россия".
"Мы, конечно же, общались после того, как его (Александра Буркова – прим. ред.) назначили врио губернатора Омской области. При таком предложении, я бы размышлял на этот счет – это серьезная ответственность. Имея опыт работы чиновником, понимаешь, что надо взвесить все "за" и "против", изучить обстановку. Ну, опять же, если бы Александр Леонидович (Бурков – прим. ред.) нуждался в этом, ему бы я вряд ли отказал", - заявил "Уралинформбюро" Александр Караваев.
При этом собеседник агентства подчеркнул, что ему "такого предложения пока не поступало".
Стоит отметить, что место вице-губернатора Караваеву прочат в связи с возможной отставкой нынешнего первого зама Буркова – Андрея Новоселова. Пост он занимает с ноября 2015 года, однако к чиновнику в последнее время возникло много вопросов у областной прокуратуры.
Александр Караваев сложил полномочия главы Фонда капремонта Среднего Урала в январе 2016 года. При нем в 2015-м программа капремонта в регионе оказалась провалена.
Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области 9 октября 2017 года. Ради переезда в Сибирь он отказался от места в Госдуме.
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