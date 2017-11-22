Теперь ждут назначения.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 22 ноября встретился с кандидатами на вакантные посты в региональном кабмине. Четырех человек из шести для собеседования конкурсная комиссия отобрала ровно неделю назад, передает "Уралинформбюро".

На личную беседу к губернатору попали кандидаты на пост главы министерства экономики и на должность министра инвестиций Свердловской области.

На кресло в экономическом ведомстве претендуют замдиректора по общим вопросам Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Семен Власов и гендиректор МУП "Водоканал" Александр Ковальчик. Первый по результатам тестирования набрал 90 баллов, по итогам презентации своей программы развития экономики региона – 507 баллов. Второй кандидат – 87,5 балла и 616 баллов соответственно, сообщили агентству в департаменте информполитики Свердловской области.

Должность руководителя мининвестиций стремятся занять и.о. главы данного ведомства Александр Породнов, который набрал 90 баллов в тестировании и 660 баллов на защите презентации, а также заместитель министра промышленности и науки региона Виктория Казакова, набравшая 100 и 685 баллов соответственно.

Открытый конкурс на министерские посты был объявлен Евгением Куйвашевым 17 октября 2017 года. На два портфеля заявилось 38 соискателей, 32 из которых отсеялись во время первого отборочного тура – тестирования на знание федерального и областного законодательств. Оставшиеся кандидаты 15 ноября презентовали перед экспертной комиссией свои программы работы.

Как сообщалось ранее, кресло главы министерства инвестиций и развития Среднего Урала опустело в начале осени - прежний руководитель ведомства Дмитрий Нисковских 14 сентября вступил в должность мэра Сысерти. Министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко в марте стал главой администрации Ленинского района Екатеринбурга.

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