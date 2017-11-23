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Командующий ЦВО устроит прием в честь убытия из ЕкатеринбургаСегодня в 18:27

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Зарудницкий созывает гостей.

Покидающий пост командующего войсками Центрального военного округа Владимир Зарудницкий попрощается с подчиненными и коллегами в торжественной обстановке. 24 ноября 2017 года в окружном Доме офицеров состоится прием, организованный по случаю убытия генерал-полковника к новому месту службы.

Ожидается, что мероприятие посетят губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских, сообщают источники "Уралинформбюро".

Владимир Зарудницкий возглавлял ЦВО с 2014 года. На смену ему придет генерал-лейтенант Александр Лапин.

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Командующим ЦВО станет генерал-танкист Лапин

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