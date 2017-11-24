На 6 лет.

В Доме приемов "Энесай" в Государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке прошла инаугурация избранного президента республики Кыргызстан Сооронбая Жээнбекова. Он будет руководить страной в течение шести лет, передает "Уралинформбюро".

На торжественной церемонии новый президент принес присягу народу Кыргызстана, а также получил удостоверение, нагрудный знак и штандарт главы государства.

Во время первой речи в новой должности Сооронбай Жээнбеков заявил, что присвоит экс-главе страны Алмазбеку Атамбаеву звание "Героя Кыргызской республики" за служение народу. Кроме того, новый президент отметил, что Кыргызстан продолжит активно участвовать в международных и интеграционных процессах в рамках ООН, ШОС и ЕАЭС

"Курс дружбы, союзничества с Россией будет укрепляться. Отношения с Китаем будут строиться на принципах добрососедства. Взаимодействие со странами Центральной Азии основано на многовековой общности культур, и отношения будут развиваться на основе взаимовыгодности: уважения и невмешательства во внутренние дела другу друга", – цитирует Жээнбекова Sputnik.

Стоит напомнить, что на президентских выборах, прошедших 15 октября, Сооронбай Жээнбеков набрал 54,22% (920 620 голосов). Ранее политик занимал пост премьер-министра Республики.

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