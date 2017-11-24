В индустриальном парке ДСК-500.

Создание в Тюменской области торгово-логистического центра губернатор Владимир Якушев обсудил с представителями китайской государственной компании "Поли Интернэшнл" на встрече 23 ноября. Также стороны обсудили перспективы сотрудничества в развитии транспортной инфраструктуры, медицинской и туристической сферах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

Губернатор представил гостям экономические возможности региона и возможные направления совместной работы. "Ваш визит в Тюменскую область рассматриваю как новый этап планомерной и системной работы по расширению взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул Владимир Якушев.

По словам главы делегации - высшего советника "Поли Интернэшнл" Цзиня Чуньлая, Тюменская область представила интересные идеи, которые могут быть реализованы. Также он отметил рост местной экономики и заинтересованность региональной власти в налаживании международных контактов.

В качестве перспективных проектов названы строительство третьей очереди Онкологического центра, "Медицинский город", а также создание центра сотрудничества на базе индустриального парка ДСК-500, оснащенного необходимой инженерной инфраструктурой. Заинтересовали представителей "Поли Интернэшнл" и проекты по дорожному строительству, возведению спортивных объектов и рекреационного термального комплекса на базе Областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

"В Тюменской области много красивых мест. Здесь замечательная природа, и регион может стать новой точкой притяжения китайских туристов, помимо Байкала и Петербурга", - заметил Ц.Чуньлай.

В ближайшем будущем все предложения будут детально проработаны. Затем по ним составят дорожные карты реализации и приступят к работе.

Холдинг"Поли Интернэшнл" находится под управлением государственной комиссии по надзору и управлению имуществом госсовета КНР. Он работает более чем в 100 странах мира и насчитывает свыше 600 предприятий различного уровня, на которых трудятся 60 000 специалистов. В России компания сотрудничает с Татарстаном, Тульской и Мурманской областями и другими регионами.