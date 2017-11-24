Центр российско-китайского сотрудничества обоснуется в ТюмениСегодня в 12:43
- Текст
В индустриальном парке ДСК-500.
Создание в Тюменской области торгово-логистического центра губернатор Владимир Якушев обсудил с представителями китайской государственной компании "Поли Интернэшнл" на встрече 23 ноября. Также стороны обсудили перспективы сотрудничества в развитии транспортной инфраструктуры, медицинской и туристической сферах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.
Губернатор представил гостям экономические возможности региона и возможные направления совместной работы. "Ваш визит в Тюменскую область рассматриваю как новый этап планомерной и системной работы по расширению взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул Владимир Якушев.
По словам главы делегации - высшего советника "Поли Интернэшнл" Цзиня Чуньлая, Тюменская область представила интересные идеи, которые могут быть реализованы. Также он отметил рост местной экономики и заинтересованность региональной власти в налаживании международных контактов.
В качестве перспективных проектов названы строительство третьей очереди Онкологического центра, "Медицинский город", а также создание центра сотрудничества на базе индустриального парка ДСК-500, оснащенного необходимой инженерной инфраструктурой. Заинтересовали представителей "Поли Интернэшнл" и проекты по дорожному строительству, возведению спортивных объектов и рекреационного термального комплекса на базе Областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".
"В Тюменской области много красивых мест. Здесь замечательная природа, и регион может стать новой точкой притяжения китайских туристов, помимо Байкала и Петербурга", - заметил Ц.Чуньлай.
В ближайшем будущем все предложения будут детально проработаны. Затем по ним составят дорожные карты реализации и приступят к работе.
Холдинг"Поли Интернэшнл" находится под управлением государственной комиссии по надзору и управлению имуществом госсовета КНР. Он работает более чем в 100 странах мира и насчитывает свыше 600 предприятий различного уровня, на которых трудятся 60 000 специалистов. В России компания сотрудничает с Татарстаном, Тульской и Мурманской областями и другими регионами.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:10
Кыргызстанец задушил и закопал вымогательницу
Грозившую заявить об изнасиловании.Сегодня в 14:03
Руины екатеринбургской больницы отдадут под присмотр ЧОП
До лета 2018 года.Сегодня в 13:58
В Екатеринбурге банкротят УК "Чкаловская"
За миллионные долги.Сегодня в 13:37
От явочной "хромоты" Свердловскую область избавит спор о наименовании
Рецепт от депутата Госдумы.Сегодня в 13:34
Столица Урала напишет "Географический диктант"
Проверять знания будут в УрФУ.Сегодня в 13:32
В центре Екатеринбурга строителей ограбили на 400 тысяч рублей
Унесли инструменты.Сегодня в 13:25
Свердловские прокуроры нашли 28 домов-призраков
В Каменском районе.Сегодня в 13:20
В Курганской области обнаружились сотни "новых" ВИЧ-инфицированных
В том числе дети.Сегодня в 13:17
В Финляндии появился хлеб из сверчков
Сушенных.Сегодня в 12:57
Воду Нижнего Тагила очистит российско-венгерский капитал
Протокол уже подписан.Сегодня в 12:53
Бешеный хорек покусал юных спортсменов и их тренера в Березниках
Заболевание ищут у соседей.Сегодня в 12:43
Центр российско-китайского сотрудничества обоснуется в Тюмени
В индустриальном парке ДСК-500.Сегодня в 12:36
На ямальском месторождении погиб буровик
Упав с 17-метровой высоты.Сегодня в 12:34
Киргизский скотник забил жену лопатой
И зарыл рядом с домом.Сегодня в 12:29
Семья застрелившего подругу копейчанина добилась снижения компенсации
В два раза.
Главные новости
- Сегодня в 13:37От явочной "хромоты" Свердловскую область избавит спор о наименовании
- Сегодня в 12:57Воду Нижнего Тагила очистит российско-венгерский капитал
- Сегодня в 10:39Дочки-матери Superstar
- Сегодня в 10:03Мороз и солнце ждут свердловчан
- Сегодня в 09:52ЭКСПОметр Екатеринбурга
Аналитика
ЭКСПОметр Екатеринбурга
Нужна ли мегаполису Супервыставка?
Ивдель, вставай на бой с "медниками"!
УГМК наступает.
Время "Х" для Хозяйки Югры
Сигналы и прогнозы.