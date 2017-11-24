Делегацию чехов возглавил президент Земан.

В Екатеринбурге 24 ноября в присутствии главы Чешской Республики Милоша Земана и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева было подписано два соглашения о сотрудничестве между российскими и чешскими предприятиями.

Один из документов в рамках программы "Пятилетка развития" на 2017-2021 годы запускает на Среднем Урале производство модулей котельных Thermona, передает "Уралинформбюро".

Второе подписанное соглашение дает старт глубокой модернизации трамвайных вагонов Tatra, которой займется компания из Нижнего Новгорода. Презентация первого опытного вагона намечена на 7 декабря 2017 года. К концу первого квартала 2018 года нижегородская фирма планирует перейти к серийному производству обновленных трамвайных вагонов.





Фото: midural.ru

Ряд соглашений был заключен на Российско-Чешком деловом форуме с участием ведущих российских и чешских компаний, который проходит в Екатеринбурге.

В Уральской торгово-промышленной палате, которая выступает организатором встречи, заявили, что этот визит чехов на Средний Урал стал историческим. Президент Чехии Милош Земан прибыл в Екатеринбург впервые, а число делегатов оказалось рекордным – почти 200 человек, 140 из которых – предприниматели.

Официальный визит главы Чешской Республики в Россию стартовал 21 ноября в Сочи, где Милош Земан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы двух государств в частности обсудили развитие российско-чешских отношений.

В Екатеринбурге президент Чехии и глава региона Евгений Куйвашев говорили о межрегиональном сотрудничестве. Милош Земан подчеркнул, что ему интереснее налаживать экономические связи с отдельными регионами, чем с целыми государствами.



"В Москве я сказал то, что заставило всех понервничать. Я сказал, что Москва – это не Россия и, конечно, Нью-Йорк – это не Америка. Я подчеркиваю свое присутствие здесь, в Екатеринбурге, чтобы не только на словах, но реальными действиями показать, что региональное самоуправление имеет преимущества перед централизованным", – заявил он.

Евгений Куйвашев отметил, что Свердловскую область с Чехией связывают давние отношения за время которые "мы успели доказать, что умеем и сотрудничать, и дружить". По словам губернатора, Чехия – один из наиболее близких партнеров региона среди стран Европейского союза.

"Мы готовы предложить чешским партнерам и дальше активно локализовывать в России, у нас на Урале, производства в таких сферах, как машиностроение, химическая и фармацевтическая промышленность, лесопереработка с применением передовых чешских технологий и навыков, вместе выходить с совместными товарами не только на российский рынок, но на рынки третьих стран. Мы готовы предложить чешским деловым кругам комплексные меры, включая подготовленные промышленные площадки, налоговые преференции, подбор партнеров для реализации совместных производственных проектов", – подчеркнул глава региона.



Фото: midural.ru



В подтверждении слов о долгоиграющих взаимоотношениях, сказанных Милошем Земаном и Евгением Куйвашевым, с докладом выступил министр промышленности и торговли Чехии Йиржи Гавличек. По его данным, товарооборот между регионом и республикой за 8 месяцев 2017 года увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Факт, что мы считаем Свердловскую область приоритетным регионом Российской Федерации, доказывают многочисленность визитов делегаций обеих сторон и уровень взаимной торговли", – заверил глава чешского минпромторга.

Кроме того, в рамках форума меморандумы о сотрудничестве подписали Центр развития туризма Среднего Урала с Южночешским управлением по туризму, а также Уральский федеральный университет с Южночешским вузом.

Стоит отметить, что чешская делегация прибыла в Екатеринбург накануне. В программе визита - посещение Уральского завода гражданской авиации.

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