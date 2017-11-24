От явочной "хромоты" Свердловскую область избавит спор о наименованииСегодня в 13:37
- Текст
Рецепт от депутата Госдумы.
Очередной способ поднять явку на выборах на Среднем Урале предложил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. По мнению парламентария, жители региона активно пойдут на избирательные участки, если с выборами совместить референдум о необходимости переименования Свердловской области, передает "Уралинформбюро".
"Любимая Свердловская область традиционно относится к территориям, где посещаемость избирательных участков "хромает". Гипотетически порассуждаем, какой вопрос могли бы вынести у нас на обсуждение. Ведь лотереями в этот раз баловаться на местах не позволят. Правильно! Переименование региона.
Предвидеть не надо – голосование сразу вызовет ажиотаж. Как среди сторонников идеи, так и среди противников. И "молчуны" вспомнят про свой гражданский долг. И выстроятся очереди за бюллетенями", - пишет Альшевских на своей странице в Facebook.
На рассуждения депутата навела новость о том, что в Республике Коми инициативная группа предложила 18 марта 2018 года, в день выборов президента РФ, провести референдум на тему переноса региональной столицы из Сыктывкара в Ухту. "Верный способ поднять явку", - уверен Альшевских.
Стоит отметить, что разговоры о необходимости переименования Свердловской области возникают регулярно. За это, например, выступали Совет атаманов Уральского региона и бывший российский премьер, а ныне глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.
Последние выборы на Среднем Урале прошли 10 сентября 2017 года. Свердловчане выбирали губернатора, а в ряде муниципалитетов еще думы и глав. Явка на губернаторских выборах составила порядка 37%. Похожий показатель был зафиксирован в сентябре 2016 года, когда избирались депутаты Госдумы РФ и Заксобрания Свердловской области.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:10
Кыргызстанец задушил и закопал вымогательницу
Грозившую заявить об изнасиловании.Сегодня в 14:03
Руины екатеринбургской больницы отдадут под присмотр ЧОП
До лета 2018 года.Сегодня в 13:58
В Екатеринбурге банкротят УК "Чкаловская"
За миллионные долги.Сегодня в 13:37
От явочной "хромоты" Свердловскую область избавит спор о наименовании
Рецепт от депутата Госдумы.Сегодня в 13:34
Столица Урала напишет "Географический диктант"
Проверять знания будут в УрФУ.Сегодня в 13:32
В центре Екатеринбурга строителей ограбили на 400 тысяч рублей
Унесли инструменты.Сегодня в 13:25
Свердловские прокуроры нашли 28 домов-призраков
В Каменском районе.Сегодня в 13:20
В Курганской области обнаружились сотни "новых" ВИЧ-инфицированных
В том числе дети.Сегодня в 13:17
В Финляндии появился хлеб из сверчков
Сушенных.Сегодня в 12:57
Воду Нижнего Тагила очистит российско-венгерский капитал
Протокол уже подписан.Сегодня в 12:53
Бешеный хорек покусал юных спортсменов и их тренера в Березниках
Заболевание ищут у соседей.Сегодня в 12:43
Центр российско-китайского сотрудничества обоснуется в Тюмени
В индустриальном парке ДСК-500.Сегодня в 12:36
На ямальском месторождении погиб буровик
Упав с 17-метровой высоты.Сегодня в 12:34
Киргизский скотник забил жену лопатой
И зарыл рядом с домом.Сегодня в 12:29
Семья застрелившего подругу копейчанина добилась снижения компенсации
В два раза.
Главные новости
- Сегодня в 13:37От явочной "хромоты" Свердловскую область избавит спор о наименовании
- Сегодня в 12:57Воду Нижнего Тагила очистит российско-венгерский капитал
- Сегодня в 10:39Дочки-матери Superstar
- Сегодня в 10:03Мороз и солнце ждут свердловчан
- Сегодня в 09:52ЭКСПОметр Екатеринбурга
Аналитика
ЭКСПОметр Екатеринбурга
Нужна ли мегаполису Супервыставка?
Ивдель, вставай на бой с "медниками"!
УГМК наступает.
Время "Х" для Хозяйки Югры
Сигналы и прогнозы.