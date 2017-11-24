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От явочной "хромоты" Свердловскую область избавит спор о наименованииСегодня в 13:37

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Рецепт от депутата Госдумы.

Очередной способ поднять явку на выборах на Среднем Урале предложил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. По мнению парламентария, жители региона активно пойдут на избирательные участки, если с выборами совместить референдум о необходимости переименования Свердловской области, передает "Уралинформбюро".

"Любимая Свердловская область традиционно относится к территориям, где посещаемость избирательных участков "хромает". Гипотетически порассуждаем, какой вопрос могли бы вынести у нас на обсуждение. Ведь лотереями в этот раз баловаться на местах не позволят. Правильно! Переименование региона.

Предвидеть не надо – голосование сразу вызовет ажиотаж. Как среди сторонников идеи, так и среди противников. И "молчуны" вспомнят про свой гражданский долг. И выстроятся очереди за бюллетенями", - пишет Альшевских на своей странице в Facebook.

На рассуждения депутата навела новость о том, что в Республике Коми инициативная группа предложила 18 марта 2018 года, в день выборов президента РФ, провести референдум на тему переноса региональной столицы из Сыктывкара в Ухту. "Верный способ поднять явку", - уверен Альшевских.

Стоит отметить, что разговоры о необходимости переименования Свердловской области возникают регулярно. За это, например, выступали Совет атаманов Уральского региона и бывший российский премьер, а ныне глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

Последние выборы на Среднем Урале прошли 10 сентября 2017 года. Свердловчане выбирали губернатора, а в ряде муниципалитетов еще думы и глав. Явка на губернаторских выборах составила порядка 37%. Похожий показатель был зафиксирован в сентябре 2016 года, когда избирались депутаты Госдумы РФ и Заксобрания Свердловской области.

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