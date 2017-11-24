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Молдова засыплет Сибирь свежими фруктамиСегодня в 15:22

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Начав с Тюмени.

Молдавия намерена расширять взаимную торговлю с Тюменской областью. Об этом посол Республики в РФ Андрей Негуца заявил на встрече с тюменским губернатором Владимиром Якушевым 23 ноября.

Дипломат отметил значительный потенциал для сотрудничества и подчеркнул, что стоит привести в соответствие с современными реалиями заключенное еще в 1995 году соглашение между Тюменской областью и Молдовой. Среди важных направлений для развития партнерских отношений А.Негуца выделил расширение совместной торговли, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

Внешнеторговый оборот между Тюменской областью и Молдовой в январе - июне 2017 года едва превысил 125 тысяч долларов. В основном это экспорт продукции Тюменского фанерного завода.

Росту товарооборота могут способствовать поставки в уральский регион молдавских овощей и фруктов и совместное строительство оптово-распределительного центра для их хранения на площадке индустриального парка. Предложение о его создании озвучил Владимир Якушев.

Он отметил, что транспортная инфраструктура Тюменской области позволит снабжать молдавской плодоовощной продукцией и соседние северные, и восточные регионы России.

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