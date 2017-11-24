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Зять Ельцина лишился поста замминистраСегодня в 19:03

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Но без работы не остался.

Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Минтранса РФ Валерия Окулова. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра опубликовано на официальном портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

"Освободить Окулова Валерия Михайловича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Возможная причина увольнения чиновника – крах авиакомпании "ВИМ-Авиа". Впрочем, без работы Валерий Окулов не останется. По данным ТАСС, он переходит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Валерий Окулов женат на дочери Бориса Ельцина Елене. Должность заместителя министра транспорта РФ он занимал с апреля 2009 года по ноябрь 2017 года.

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