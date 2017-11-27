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Рамзан Кадыров нашел себе преемниковСегодня в 09:07

В мечтах покинуть пост.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности покинуть свое кресло, отметив, что у него есть несколько преемников. Впрочем, имена возможных кандидатов на должность руководителя республики нынешний ее глава озвучивать не стал, передает "Уралинформбюро".

По словам Кадырова, решение, кто должен руководить Чечней, - вне его компетенции. "Ну, это прерогатива руководства государства. Это - решение народа. Поэтому, если меня спросят, кого вы хотите - есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязательства, обязанности на высшем уровне", - заявил Кадыров в эфире телеканала "Россия 1".

По словам руководителя региона, занимать подобный пост очень сложно из-за высокой ответственности как перед народом, так и перед президентом. "Ну, не то, что я устал, что я не хочу служить. Я считаю, что пришло время", - подытожил Кадыров, добавив, что он выполнил свою миссию и навел порядок в Чечне.

Стоит отметить, что главой Чечни Рамзан Кадыров был назначен в 2007 году после отставки Алу Алханова.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
вот такое Вай Сегодня в 11:57

Это он так намекает, что готов занять пост повыше в федеральных органах власти, он ещё и на выборы президента РФ заявится как кандидат на президентство. Недаром же он так часто стал светиться в СМИ по любым поводам, приучает россиян к своей кандидатуре. Но он, к сожалению, не Сталин, который иногда ошибался, но всё равно вся его деятельность была направлена на благо народа в очень сложных политических и экономических условиях.

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