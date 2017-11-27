Руководить альма-матер.

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий займет пост руководителя Военной академии Генштаба. Его назначение на новую должность планируется на этой неделе, пишет РБК со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

По данным издания, в ведомстве характеризуют Зарудницкого как "очень уважаемого и авторитетного" военачальника. На посту главы академии он сменит генерал-лейтенанта Сергея Кураленко, который с августа 2017 года руководит Центром примирения сторон в Сирии.

Примечательно, что Зарудницкий сам является выпускником Военной академии Генштаба российских вооруженных сил, он окончил ее в 2003 году, передает "Уралинформбюро". Академия – главное высшее военно-учебное заведение РФ и ведущий центр научных исследований в области обороны и обеспечения национальной безопасности государства.

Владимир Зарудницкий был назначен командующим войсками Центрального военного округа 12 июня 2014 года. По данным собственных источников "Уралинформбюро", на посту его сменит генерал-лейтенант Александр Лапин, возглавлявший в 2017 году штаб группировки войск ВС РФ в Сирии.



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