Командующий ЦВО Зарудницкий уходит в ГенштабСегодня в 09:52
- Текст
Руководить альма-матер.
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий займет пост руководителя Военной академии Генштаба. Его назначение на новую должность планируется на этой неделе, пишет РБК со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
По данным издания, в ведомстве характеризуют Зарудницкого как "очень уважаемого и авторитетного" военачальника. На посту главы академии он сменит генерал-лейтенанта Сергея Кураленко, который с августа 2017 года руководит Центром примирения сторон в Сирии.
Примечательно, что Зарудницкий сам является выпускником Военной академии Генштаба российских вооруженных сил, он окончил ее в 2003 году, передает "Уралинформбюро". Академия – главное высшее военно-учебное заведение РФ и ведущий центр научных исследований в области обороны и обеспечения национальной безопасности государства.
Владимир Зарудницкий был назначен командующим войсками Центрального военного округа 12 июня 2014 года. По данным собственных источников "Уралинформбюро", на посту его сменит генерал-лейтенант Александр Лапин, возглавлявший в 2017 году штаб группировки войск ВС РФ в Сирии.
Ранее по теме:
Командующим ЦВО станет генерал-танкист Лапин
Командующий ЦВО устроит прием в честь убытия из Екатеринбурга
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:35
Российских туристов эвакуируют с Бали на паромах
Из-за извержения вулкана.Сегодня в 13:29
"Зяблицев-Фонд" готовит иски против коммунальщиков Екатеринбурга
Вместе с горожанами.Сегодня в 13:11
На Южном Урале призывник упал с крыши
И сломал обе ноги.Сегодня в 13:06
Екатеринбуржцы обсудят "бежевый" квартал
На Эльмаше.Сегодня в 13:01
Томич сжег жену и трех дочерей
А сам попал в больницу.Сегодня в 12:47
В Екатеринбурге из маршрутки выгнали ребенка-инвалида
Несмотря на билет.Сегодня в 12:43
Из киргизского ИВС сбежали четверо обвиняемых в убийстве
Объявлен план "Сирена".Сегодня в 12:36
Осужденному за взятку главе Верх-Исетского района нашли замену
Химика и экономиста.Сегодня в 12:29
Пожар в челябинском общежитии выгнал на улицу 90 человек
Людей разместили в школе.Сегодня в 12:26
Под Екатеринбургом упал метеорит
Но специалисты "не заметили".Сегодня в 12:04
Свердловские депутаты "раздули" облбюджет на 4 миллиарда
Ради спорта и дорог.Сегодня в 12:00
ММК представил продукцию на The Big 5 Show
Крупнейшей строительной выставке Ближнего Востока.Сегодня в 10:29
Аэрофобия спасла обвиняемого в 60 убийствах
От экстрадиции в Россию.Сегодня в 10:21
Екатеринбургскую мельницу ожидает демонтаж
Внутренних конструкций.Сегодня в 10:12
Таджикистанец убил знакомую в бетономешалке
Отравил димедролом.
Главные новости
- Сегодня в 12:04Свердловские депутаты "раздули" облбюджет на 4 миллиарда
- Сегодня в 10:21Екатеринбургскую мельницу ожидает демонтаж
- Сегодня в 09:52Командующий ЦВО Зарудницкий уходит в Генштаб
- Сегодня в 09:29От мороза Средний Урал "укутается" в смог
- Сегодня в 08:42"Победа" предлагает устроить перепись пассажиров-инвалидов
Аналитика
Сергей Чернин. Расклад по банкам
Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?
ЭКСПОметр Екатеринбурга
Нужна ли мегаполису Супервыставка?
Ивдель, вставай на бой с "медниками"!
УГМК наступает.