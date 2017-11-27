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Осужденному за взятку главе Верх-Исетского района нашли заменуСегодня в 12:36

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Химика и экономиста.

Главой Верх-Исетского района Екатеринбурга 27 ноября официально назначен Сергей Нырков, который с февраля 2017 года управлял районом в статусе и.о. главы. Соответствующее распоряжение подписал сити-менеджер уральской столицы Александр Якоб, передает "Уралинформбюро".

В 1984 году Сергей Нырков окончил УрГУ имени А.М. Горького по специальности "химия". В 2001 году прошел профессиональную переподготовку в Институте повышения квалификации при УрГУ по специальности "экономика и право".

На муниципальную службу он перешел в 1993 году, и до 2011 года работал в комитете по управлению горимуществом. С февраля 2011 года он замещал префекта Верх-Исетского района по вопросам экономики и строительства, а после задержания Александра Бреденко перешел на пост главы Верх-Исетского района.

Как сообщалось ранее, Александра Бреденко осудили за взяточничество. По данным следствия, в феврале 2017 года он получил "на лапу" 150 тысяч рублей за покровительство ИП при исполнении муниципального контракта по санобслуживанию территории вверенного ему района.

В августе суд лишил чиновника свободны на 3 года. Приговор остался в силе после апелляции.

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