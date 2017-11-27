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"Зяблицев-Фонд" готовит иски против коммунальщиков ЕкатеринбургаСегодня в 13:29

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Вместе с горожанами.

Общественники продолжают принимать жалобы на управляющие компании Екатеринбурга. На днях в приемную "Зяблицев-Фонда" обратилась Сайма Шакировна с жалобой на протекающую в их доме крышу.

Из-за дождей или талого снега у жителей последнего этажа многоквартирного дома в квартирах начинаются потопы, а в ванных комнатах из-за сырости отваливается кафельная плитка.

Претензии жильцов обслуживающая дом организация игнорирует, хотя и признает, что протечки возникают из-за неудовлетворительного состояния кровли. Об этом "Уралинформбюро" рассказал депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

По его словам, управляющая компания не исполняет своих обязанностей по содержанию общедомового имущества, нарушая законодательство РФ. То, что крыша дома протекает, подтвердил и департамент госжилстройнадзора, куда народный избранник направил депутатских запрос.

Сотрудники департамента заверили, что обяжут УК починить кровлю. При этом, остается нерешенным вопрос о возмещении собственникам квартир материальных убытков из-за постоянных протечек.

"Поэтому я посоветовал Сайме Шакировне и ее соседям обратиться в суд с иском к управляющей компании, потребовав от нее возмещения понесенных ими материальных потерь. Составить такой иск жителям готовы помочь в нашей приемной", - подчеркнул Евгений Зяблицев.

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