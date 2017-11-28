GMIS пройдет в Екатеринбурге в 2019 году27 ноября в 15:13
- Текст
Решили в ОАЭ.
Второй Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) состоится в 2019 году в рамках юбилейной Х выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Об этом 26 ноября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров договорился с эмиратскими коллегами. Вопрос был решен в ходе рабочего визита в ОАЭ российской делегации, в состав которой вошел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.
Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее поддержал инициативу Евгения Куйвашева. Предложение о проведении второго GMIS он высказал в июле 2017 года в ходе переговоров с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Саидом Аль-Мансури на полях ИННОПРОМа-2017.
В пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что решение о времени и месте проведения Глобального саммита было озвучено на встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
"Глава Минпромторга России в очередной раз подчеркнул, что Россия заинтересована в расширении торгово-экономических связей и промышленной кооперации с Арабскими Эмиратами и пригласил арабских партнеров принять участие в главной российской промышленной выставке ИННОПРОМ, а также использовать механизмы СПИК для локализации производств на территории РФ", – уточнили в пресс-службе Минпромторга.
Стоит отметить, что в рамках официального визита в ОАЭ Евгений Куйвашев принял участие в седьмом заседании Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которое провели Денис Мантуров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла Аль-Нахайян. Кроме того, глава региона стал участником бизнес-форума "Россия – ОАЭ: перспективы делового сотрудничества".
Все это дало толчок продвижению продукции промышленных предприятий Свердловской области на арабский рынок. В частности, регион готов обеспечить возрастающую потребность партнеров в металлургической продукции, нефтедобывающем и геологоразведочном оборудовании.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
27 ноября в 20:08
На Южном Урале обнаружили верблюда из палеолита
Возрастом порядка 37 тысяч лет.27 ноября в 19:59
Житель Казахстана привез в Россию 160 кило марихуаны
В отрубях.27 ноября в 19:56
Галустяну не понравилась реклама копейской шаурмы
С его фотографией.27 ноября в 19:34
Под Алапаевском построят новые коровники вместо туберкулезных
Три здания - за 150 миллионов.27 ноября в 19:33
Эрзац-телефон спасет от смартфономании
Уверен австриец.27 ноября в 19:13
В Екатеринбурге часть улицы Попова оставили "односторонней"
Для удобства водителей.27 ноября в 19:05
Серовский бизнесмен задолжал работникам 3 миллиона рублей
Его ждет до 3 лет колонии.27 ноября в 19:02
Екатеринбургский долгострой подал признаки жизни
Остальным ищут инвесторов.27 ноября в 18:54
Зауральский подросток провалился под лед ради спасения пса
Водолазы нашли только тело животного.27 ноября в 18:49
Экс-экономист первоуральского завода похитила 14 миллионов
И села на 3,5 года.27 ноября в 18:24
Свердловские депутаты просят поставить "Исеть" под охрану
И найти ей инвестора.27 ноября в 18:16
Тюмень стала лучшим городом по качеству жизни
Оценивали жители.27 ноября в 18:03
Водителю BlaBlaCar вынесли приговор за гибель попутчицы
На Южном Урале.27 ноября в 17:59
Мужу удалившей грудь екатеринбурженки запретили усыновлять детей
Изъятых из семьи ранее.27 ноября в 17:33
Челябинский трансвестит отработает расчленение матери
Он виновен по 2 статьям.
Главные новости
- 27 ноября в 19:02Екатеринбургский долгострой подал признаки жизни
- 27 ноября в 16:55Екатеринбургского педофила закрыли в СИЗО до Рождества
- 27 ноября в 16:42Екатеринбуржцы разрешили строить "овощной город" в Кольцово
- 27 ноября в 14:27В Свердловской области отремонтировали школу с выстуженным залом
- 27 ноября в 12:04Свердловские депутаты "раздули" облбюджет на 4 миллиарда
Аналитика
Сергей Чернин. Расклад по банкам
Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?
ЭКСПОметр Екатеринбурга
Нужна ли мегаполису Супервыставка?
Ивдель, вставай на бой с "медниками"!
УГМК наступает.