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GMIS пройдет в Екатеринбурге в 2019 году27 ноября в 15:13

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Решили в ОАЭ.

Второй Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) состоится в 2019 году в рамках юбилейной Х выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Об этом 26 ноября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров договорился с эмиратскими коллегами. Вопрос был решен в ходе рабочего визита в ОАЭ российской делегации, в состав которой вошел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее поддержал инициативу Евгения Куйвашева. Предложение о проведении второго GMIS он высказал в июле 2017 года в ходе переговоров с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Саидом Аль-Мансури на полях ИННОПРОМа-2017.

В пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что решение о времени и месте проведения Глобального саммита было озвучено на встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

"Глава Минпромторга России в очередной раз подчеркнул, что Россия заинтересована в расширении торгово-экономических связей и промышленной кооперации с Арабскими Эмиратами и пригласил арабских партнеров принять участие в главной российской промышленной выставке ИННОПРОМ, а также использовать механизмы СПИК для локализации производств на территории РФ", – уточнили в пресс-службе Минпромторга.

Стоит отметить, что в рамках официального визита в ОАЭ Евгений Куйвашев принял участие в седьмом заседании Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которое провели Денис Мантуров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла Аль-Нахайян. Кроме того, глава региона стал участником бизнес-форума "Россия – ОАЭ: перспективы делового сотрудничества".

Все это дало толчок продвижению продукции промышленных предприятий Свердловской области на арабский рынок. В частности, регион готов обеспечить возрастающую потребность партнеров в металлургической продукции, нефтедобывающем и геологоразведочном оборудовании.

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