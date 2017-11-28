Назначены новые командующие войсками ЦВО и ВВОСегодня в 09:42
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Личному составу их представили в один день.
В Екатеринбурге 28 ноября прошла торжественная церемония передачи личного штандарта новому командующему войсками Центрального военного округа (ЦВО). Нового главу округа представили личному составу.
Как ранее прогнозировало "Уралинформбюро", на пост командующего ЦВО назначен генерал-лейтенант Александр Лапин. Соответствующий указ был подписан 22 ноября президентом РФ, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Предшественник Лапина - генерал-полковник Владимир Зарудницкий отправился на повышение в Москву, где возглавит Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ.
Александр Лапин окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В 2014 году назначен первым заместителем командующего - начальником штаба Восточного военного округа (ВВО). Позднее занимал пост начальника штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии.
Также указом президента от 22 ноября на должность командующего войсками Восточного военного округа назначен экс-командующий группировкой РФ в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев.
Уроженец Тюменской области на службе в Вооруженных силах с 1982 года. В 1986 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1996 году - Военную академию бронетанковых войск, в 2008 году - Военную академию Генерального штаба. В 2016 году командовал группировкой Вооруженных сил России в Сирии. В том же году удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. С января 2017 года занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил.
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