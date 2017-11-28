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Челябинский предвыборный штаб Собчак возглавил офицерСегодня в 15:05

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И предприниматель.

Главой предвыборного штаба Ксении Собчак на Южном Урале стал офицер запаса ВС РФ, предприниматель, общественный деятель Эрнест Лукманов. Об этом говорится на официальном предвыборном портале кандидата в президенты, передает "Уралинформбюро".

Лукманов окончил Челябинское высшее военное автомобильное инженерное училище по специальности инженер-механик и Финансовый Университет при Правительстве РФ по специальности экономист.

Является координатором движения "Открытая Россия" в Челябинской области и руководит консалтинговой компанией. Принимал участие в муниципальных выборах в качестве кандидата в депутаты, начальника выборного штаба.

"Предстоит интересная работа по сбору подписей. Подобралась сплоченная и сильная команда единомышленников и профессионалов. Кампания будет честной и открытой", - прокомментировал свое назначение Лукманов.

Как сообщалось ранее, о намерении стать главой государства экс-ведущая "Дома-2" заявила 18 октября.

В Свердловской области предвыборный штаб телеведущая Собчак начала формировать в первых числах ноября. На прошлой неделе его главой был назначен "ивент"-руководитель Евгений Рон.

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