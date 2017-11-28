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Сейшелам придется искать нового консулаСегодня в 15:25

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Вместо должника по алиментам.

Почетный консул Сейшельских островов в Екатеринбурге Игорь Вожагов лишился должности. По имеющейся информации, команду на "выдворение консула" дало руководство МИД РФ. Приказ главы министерства Сергея Лаврова был подписан 21 ноября 2017 года.

По данным пресс-службы УФСПП по Свердловской области, у дипломата накопилось 11 крупных долгов. В частности, по кредитам он задолжал 2,2 миллиона рублей, по алиментам - 359 тысяч рублей, за коммунальные платежи - 103 тысячи. Также у Вожагова есть просроченные штрафы ГИБДД на 2,5 тысячи рублей.

Как сообщалось ранее, судебные приставы наложили арест на машину консула. Между тем ранее арестованный за долги BMW с дипномером 28 ноября корреспондент "Уралинформбюро" обнаружил рядом со зданием по адресу Гоголя, 15, где консул арендовал помещение.

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