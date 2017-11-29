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КНДР и Южная Корея "обменялись" ракетными ударамиСегодня в 08:54

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Впервые за два месяца.

Очередной запуск баллистической ракеты выполнила КНДР. По данным агентства Рёнхап, он был осуществлен 29 ноября с пусковой площадки в провинции Пхёнан-Намдо. Тип снаряда не уточняется.

Запуск ракеты осудили несколько стран, а Южная Корея провела собственные ракетные испытания на суше, в море и воздухе, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что последние пуски ракет КНДР осуществила в августе и сентябре, снаряды пролетели над территорией Японии. Кроме того, 3 сентября эта страна объявила о проведении шестого ядерного испытания, названного самым мощным.

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