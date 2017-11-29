В Черногории.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал фигурантом дела о подготовке госпереворота в Черногории. Об этом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова проинформировали обвиняемые по делу - лидеры черногорской оппозиции Милан Кнежевич и Андрия Мандич.

В их письме сказано, что имя лидера Чечни появилось в обвинительных актах на суде в конце прошлой недели, пишут "Известия".

Судебный процесс над якобы организаторами антиконституционных действий в канун парламентских выборов 16 октября 2016 года в Черногории начался 29 июля. В деле фигурируют 13 человек: двое граждан России, трое черногорцев и восемь сербов. По мнению прокуратуры страны, в подготовке путча замешана Москва, которая давала "указания сверху".

Глава Чеченской Республики, по версии обвинения, агитировал лидеров мусульманской общины в Черногории за сотрудничество с "Демфронтом" с целью смены действующей власти.

"Это способ дискредитировать "Демфронт", который пытался налаживать экономическое и культурное сотрудничество с Чечней. Это попытка довести до конца сумасшедшую конспирологическую теорию о "российском следе" в черногорских выборах. Судебный процесс — способ оправдать политику правящего режима, которая отвечает интересам западных держав. Военные базы и антироссийские санкции нужны не черногорскому народу, а Вашингтону", - отметил председатель Демократической народной партии, лидер "Демфронта" Милан Кнежевич.

Стоит отметить, что Россия неоднократно отвергала причастность к каким бы то ни было попыткам организации противоправных действий в Черногории, передает "Уралинформбюро".