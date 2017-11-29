×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Кадырова записали в фигуранты уголовного дела о госпереворотеСегодня в 13:57

  • Текст

В Черногории.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал фигурантом дела о подготовке госпереворота в Черногории. Об этом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова проинформировали обвиняемые по делу - лидеры черногорской оппозиции Милан Кнежевич и Андрия Мандич.

В их письме сказано, что имя лидера Чечни появилось в обвинительных актах на суде в конце прошлой недели, пишут "Известия".

Судебный процесс над якобы организаторами антиконституционных действий в канун парламентских выборов 16 октября 2016 года в Черногории начался 29 июля. В деле фигурируют 13 человек: двое граждан России, трое черногорцев и восемь сербов. По мнению прокуратуры страны, в подготовке путча замешана Москва, которая давала "указания сверху".

Глава Чеченской Республики, по версии обвинения, агитировал лидеров мусульманской общины в Черногории за сотрудничество с "Демфронтом" с целью смены действующей власти.

"Это способ дискредитировать "Демфронт", который пытался налаживать экономическое и культурное сотрудничество с Чечней. Это попытка довести до конца сумасшедшую конспирологическую теорию о "российском следе" в черногорских выборах. Судебный процесс — способ оправдать политику правящего режима, которая отвечает интересам западных держав. Военные базы и антироссийские санкции нужны не черногорскому народу, а Вашингтону", - отметил председатель Демократической народной партии, лидер "Демфронта" Милан Кнежевич.

Стоит отметить, что Россия неоднократно отвергала причастность к каким бы то ни было попыткам организации противоправных действий в Черногории, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

ЭКСПО и небеса – уверены общественники.

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×