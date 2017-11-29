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Депутаты думы Среднеуральска готовят иск на председателяСегодня в 14:33

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За инакомыслие.

В Среднеуральске депутаты намерены подать в суд на спикера городского парламента Андрея Касьяненко. Новый процесс станет продолжением другого разбирательства с участием народных избранников и прокуратуры, которое стартовало в муниципалитете в начале ноября.

Причиной возможного иска стало единоличное решение председателя о лишении мандатов депутатов Натальи Коробицыной и Арсена Абаджяна, рассказал "Уралинформбюро" член среднеуральской думы Василий Борисенков.

По его словам, ранее спикер поддержал муниципальную думу, которая выступила за сохранение кресел своих коллег.

О том, что Касьяненко пошел наперекор думскому большинству, стало известно накануне на заседании Верхнепышминского горсуда, где идет процесс по делу о лишении депутатских корочек Коробицыной и Абаджяна. Иск подала прокуратура после того, как дума Среднеуральска отказалась добровольно снять полномочия с парламентариев.

"Дума своим решением оставила депутатов, а сейчас оказалось, что на заседании суда председатель, не согласовав свои действия с нами, признал исковое заявление прокурора. Тем самым он поставил крест на том решении депутатов, которое он же и подписал ранее. Получается, что он нарушил регламент думы. Единственное, что он должен был сделать, – взять решение, которое обжалует прокурор, и просто отдать его в суд", - пояснил Борисенков.

Стоит отметить, что лишить мандатов двух депутатов гордумы надзорное ведомство решило после проверки налоговых деклараций за 2016 год. Выяснилось, что Коробицына "пропустила" в документе о доходах и расходах гараж, а Абаджян, наоборот, "приписал" себе доходы от продажи чужого автомобиля.

Коллегам Коробицына пояснила, что у нее нет и никогда не было официально оформленных документов на данную недвижимость – гаражный бокс более 20 лет назад возводил ее супруг, но не успел зарегистрировать право собственности. Доказать это теперь можно только в суде, так как без правоустанавливающих документов постройка является бесхозной.

В случае с Абаджяном, по мнению его коллег, и вовсе произошла техническая ошибка.

О причинах неожиданной смены решения по отставке двух парламентариев с Алексея Касьяненко депутаты планируют спросить на заседании 30 ноября. Этот вопрос обсудят после основной повестки под грифом "разное".

Как рассказали "Уралинформбюро" источники в администрации Среднеуральска, скорее всего, лишить мандатов Абаджяна и Коробицыну пытается градоначальник Владислав Козлов. Между мэром и депутатами произошел конфликт, после которого на народных избранников якобы и посыпались прокурорские проверки.

Очередное заседание суда по делу об отставке Абаджян и Коробицыной назначено на 4 декабря.

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