Саудовский принц-коррупционер заплатил миллиард в обмен на свободуСегодня в 13:44
- Текст
Но вину признал.
Принц Саудовской Аравии Митеб бин Абдулла, ранее задержанный по обвинению в коррупции, вышел на свободу. Он достиг с властями "приемлемого соглашения об урегулировании", по которому выплатил более 1 миллиарда долларов, пишет со ссылкой на собственный источник Reuters.
бин Абдулла, который возглавлял Национальную гвардию страны и в прошлом считался главным претендентом на корону, в начале ноября 2017 года в числе десятков принцев и крупных предпринимателей был арестован по обвинению в коррупции. По словам собеседника издания, бин Абдуллу обвинили в растрате и присуждении контрактов собственным фирмам. Один из них, уверяет источник, касался поставок военной экипировки и оценивался в 10 миллиардов долларов.
Около недели назад наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд, возглавляющий комитет по борьбе с коррупцией, рассказал, что большинство задержанных согласились в обмен на свободу передать государству часть своих средств или доли в своих компаниях. В совокупности в казну Саудовской Аравии поступило порядка 100 миллиардов долларов, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что "досудебное урегулирование" предполагает признание вины.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:25
В США покажут документалку о курьезах и смертях на российских дорогах
Чтобы боялись.Сегодня в 15:17
Парковки Екатеринбурга взлетят в цене
Или перейдут в концессию.Сегодня в 15:05
Волгоградец ударом кулака порвал 7-месячной дочери кишку
Девочка скончалась.Сегодня в 15:03
Новиков решил поселить пайщиков "Бухты Квинс" в дома без тепла и света
И канализации.Сегодня в 14:36
Спецслужбы оцепили отель Hyatt в Екатеринбурге
Работают сотрудники всех ведомств.Сегодня в 14:33
Депутаты думы Среднеуральска готовят иск на председателя
За инакомыслие.Сегодня в 14:10
В Екатеринбурге за год выявлено 1347 ВИЧ-инфицированных
До конца года число может вырасти.Сегодня в 14:07
Свердловским бизнес-малышам помогут рефинансировать кредиты
В фонде господдержки.Сегодня в 13:59
Директора тюменского детсада оштрафовали за побег ребенка
На 100 тысяч.Сегодня в 13:57
Кадырова записали в фигуранты уголовного дела о госперевороте
В Черногории.Сегодня в 13:44
Саудовский принц-коррупционер заплатил миллиард в обмен на свободу
Но вину признал.Сегодня в 12:49
На Ямале сотрудница ПФР похитила 5 миллионов
За 2 года.Сегодня в 12:41
Экс-глава челябинской администрации вышел из СИЗО
Но суд наложил арест на его имущество.Сегодня в 12:18
Бывший руководитель пермского МФЦ не разжалобил облсуд
Он хотел условный срок.Сегодня в 11:56
Британцы "собрали" идеальный автомобиль
По заявкам водителей.
Главные новости
- Сегодня в 15:17Парковки Екатеринбурга взлетят в цене
- Сегодня в 15:03Новиков решил поселить пайщиков "Бухты Квинс" в дома без тепла и света
- Сегодня в 14:36Спецслужбы оцепили отель Hyatt в Екатеринбурге
- Сегодня в 11:46Курящим на балконе россиянам придется платить соседям за причиняемый вред
- Сегодня в 09:28Грипп, корь и кое-что пострашнее
Аналитика
За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?
ЭКСПО и небеса – уверены общественники.
Сергей Чернин. Расклад по банкам
Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?
ЭКСПОметр Екатеринбурга
Нужна ли мегаполису Супервыставка?