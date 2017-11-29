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Саудовский принц-коррупционер заплатил миллиард в обмен на свободуСегодня в 13:44

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Но вину признал.

Принц Саудовской Аравии Митеб бин Абдулла, ранее задержанный по обвинению в коррупции, вышел на свободу. Он достиг с властями "приемлемого соглашения об урегулировании", по которому выплатил более 1 миллиарда долларов, пишет со ссылкой на собственный источник Reuters.

бин Абдулла, который возглавлял Национальную гвардию страны и в прошлом считался главным претендентом на корону, в начале ноября 2017 года в числе десятков принцев и крупных предпринимателей был арестован по обвинению в коррупции. По словам собеседника издания, бин Абдуллу обвинили в растрате и присуждении контрактов собственным фирмам. Один из них, уверяет источник, касался поставок военной экипировки и оценивался в 10 миллиардов долларов.

Около недели назад наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд, возглавляющий комитет по борьбе с коррупцией, рассказал, что большинство задержанных согласились в обмен на свободу передать государству часть своих средств или доли в своих компаниях. В совокупности в казну Саудовской Аравии поступило порядка 100 миллиардов долларов, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что "досудебное урегулирование" предполагает признание вины.

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