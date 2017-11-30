В Серове выбрали нового старого главу29 ноября в 16:57
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Интриги не было.
Елена Бердникова осталась во главе Серовского городского округа. За кандидатуру уже проработавшей 5 лет в этой должности чиновницы проголосовали 22 депутата из 23.
По данным инсайдеров "Уралинформбюро", интриги на выборах не было, так как Бердникова за годы работы на посту главы городского округа наладила дружеские отношения с парламентариями от градообразующего предприятия - "Надеждинского металлургического завода" (входит в структуру УГМК). А их в думе муниципалитета сегодня большинство.
При этом, по словам собеседника агентства, многие местные жители итогами выборов градоначальника остались недовольны - из-за того, что Бердникова ранее поддержала проект по строительству свинокомплекса "Арианта" на 250 тысяч голов. Подобные объекты относятся к объектам первого класса опасности из-за высокой токсичности навоза.
Стоит отметить, что на конкурсе по выборам главы Елена Бердникова обошла двух конкурентов – ведущего инженера отдела по эксплуатации и уборке дорожного хозяйства ГКУ города Москвы "Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Южного административного округа" Александра Малкова и начальника управления производственно-технического комплекса "Надеждинского металлургического завода" Владимира Чертовикова.
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