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Евгений Куйвашев определился с министром инвестиций и развития29 ноября в 18:49

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И подписал указ о назначении.

Евгений Куйвашев назначил Викторию Казакову министром инвестиций и развития Свердловской области. Губернатор подписал соответствующий указ 29 ноября 2017 года в ходе встречи с кандидатом на пост главы министерства в Москве, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

"Для правительства Свердловской области привлечение инвестиций - это одна из важнейших задач. Я рассчитываю, что само министерство выступит настоящим драйвером привлечения инвестиций. Желаю вам успехов на этой непростой и очень важной работе. Уверен, что вы сформируете работоспособную команду", - поздравил губернатор новоиспеченного министра с назначением.

Стоит отметить, что Виктория Казакова выиграла конкурс на замещение министра инвестиций области. Она набрала 100 баллов по итогам тестового этапа и еще 685 – по результатам презентации стратегии инвестиционного развития региона. Окончательное решение о назначении Казаковой министром было принято по результатам собеседования с губернатором.

Виктория Казакова имеет два высших образования. С 2004 года она занимала различные должности в министерстве промышленности - от главного специалиста до заместителя министра.

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