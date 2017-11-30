Американские дипломаты вернули украденный в Екатеринбурге знакСегодня в 11:06
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VIP-парковки.
Полным фиаско обернулась попытка Генконсульства США в Екатеринбурге похитить муниципальную собственность. Как сообщает корреспондент "Уралинформбюро", 30 ноября сотрудник миссии официально передал МУП "СМЭП Екатеринбурга" пропавший дорожный знак "Только для машин ГК США", обозначавший парковку автомобилей с дипномерами.
В середине сентября нынешнего года дипломаты США и Великобритании лишились привычного паркинга в центре Екатеринбурга. Знаки их привелегий были убраны во внутренний двор здания на Гоголя, 15, где расположены миссии.
После чего припарковаться на освободившееся место может любой желающий. Правда, американцы перед своим подъездом тут же поставили "на прикол" пару машин, мотивируя это требованиями безопасности.
Пропажа обнаружилась в начале ноября, когда представители МУП "СМЭП Екатеринбурга", отвечающего за установку дорожных знаков в уральской столице, прибыли к "дому дипломатов" для вывоза демонтированных указателей парковки. Вместо двух они получили лишь один - "британский". Второй таинственно исчез в стенах консульства США, откуда поступило заявление о невозможности оперативно вернуть муниципальное имущество хозяевам.
По информации, требующей проверки, знак в качестве "трофея" мог забрать консул по административным вопросам Эндрю Берди. В момент попытки россиян вернуть похищенное он находился за рубежом.
Следует напомнить, что в октябре американцы сорвали и похитили флаги РФ, установленные над консульскими зданиями России в Сан-Франциско и Вашингтоне.
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