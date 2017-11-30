Намек для митрополита Кирилла?

Открывшийся 29 ноября в Москве Архиерейский собор Русской православной церкви с самого начала дал богатую пищу для размышления, как церковнослужителям, так и общественности.

В своем выступлении патриарх Кирилл, в частности, предостерег священников всех рангов от излишнего присутствия в медиапространстве. "На примере такого священника люди могут перестать в конечном итоге видеть сакральный характер Церкви и поставить ее в один ряд с общественными организациями", - подчеркнул глава РПЦ.

Не исключено, что данный месседж адресован и руководству Екатеринбургской епархии, демонстрирующему в последний год чрезмерную медийную активность. В том числе созданием неких "советов мудрецов", включающих топ-менеджеров СМИ.

Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

На этой неделе екатеринбургская пресса лишь из сообщения пресс-службы епархии узнала о торжественных проводах к новому месту службы командующего Центральным военным округом Владимира Зарудницкого. Меропориятие в Окружном доме офицеров 24 ноября 2017 года посетил митрополит Кирилл, о чем и было сообщено СМИ в деталях. При этом пресс-служба ЦВО никакой информации не распространяла.

Не меньшим конфузом может обернуться заявление главы Епархии относительно судьбы екатеринбургской телебашни. В октябре митрополит Кирилл в интервью местному таблоиду отметил: "В самом сердце нашего города уже несколько десятилетий занозой торчит недостроенная телебашня. Сейчас есть красивый проект облагораживания всей территории вокруг нее, наконец-то появились люди, готовые снести недострой, который уже и технически невозможно использовать. И я очень удивился, узнав, что подаются голоса в защиту этой недостроенной телевышки, и ее уже называют достопримечательностью".

А в конце ноября общественность Екатеринбурга обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и гендиректору УГМК Андрею Козицыну с просьбой не сносить телебашню, а сделать из нее культурный объект. И, судя по всему, 220-метровый бетонный недострой обретет "вторую жизнь".