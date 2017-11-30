Носов зачистил ряды нижнетагильских единороссовСегодня в 12:41
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От неугодных.
Бывшего главу Нижнетагильской думы Александра Маслова, который ранее отказался от кресла мэра Горноуральского ГО, исключили из городского политсовета "Единой России". Решение принято на 32-й отчетно-выборной конференции, передает "Уралинформбюро".
В кулуарах шептались, что бывшего председателя городского парламента из нового состав политсовета, видимо, исключил Сергей Носов, который руководит местным отделением "медведей".
Поводом для слухов стало сообщение Маслова, что заявление об исключении из ЕР он не подавал, и решение об исключении было принято без его ведома.
Вместе с Масловым из политсовета были "убраны" еще четыре члена партии: Константин Баштовой, Валентин Потехин, Жанна Романихина и депутат местной гордумы Андрей Галахов, погибший в июле. Вместо них лидер тагильских единороссов предложил ввести в совет своего первого зама Владислава Пинаева и избранных в сентябре депутатов Нижнетагильской гордумы Галину Масликову, Андрея Обельчака, Игоря Темнова и Руслана Юсупова.
Носов отметил, что состав политсовета местного отделения "Единой России" подлежит ротации один раз в год на 10%, пишет АН "Между строк".
Кандидатуры выбирали с помощью тайного голосования. В итоге из 142 присутствовавших на конференции делегатов вице-мэра Владислава Пинаева поддержали 130 человек, директора школы №32 Галину Масликову - 128, руководителя ЦОЗП Андрея Обельчака - 127, главного энергетика УВЗ Руслана Юсупова - 124, директора "Тагильского трамвая" Игоря Темнова - 120.
Еще девять "медведей" проголосовали против всех.
Стоит отметить, что в шестом созыве гордумы Нижнего Тагила ее председатель Александр Маслов не раз конфликтовал с мэром, из-за чего в дальнейшем ему было отказано в поддержке партии на выборах депутатов седьмого созыва. Маслов решил в выборах не участвовать и объявил, что нашел другое место работы, о котором не распространяется.
Что касается новых членов ЕР в Путинграде, то к одному из них, Игорю Темнову, у счетной палаты города возник ряд вопросов. В отчетах "Тагильского трамвая" за 2016 год контролирующий орган нашел многомиллионные ошибки.
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