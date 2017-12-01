Юсупов ушел по собственному желанию.

Администрация губернатора Пермского края осталась без полноправного руководителя. Рустем Юсупов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По какой причине было принято такое решение, пока неизвестно – Юсупов находится на приеме у главы региона Максима Решетникова и ввиду занятости не смог сразу ответить корреспонденту "Уралинфомбюро" на этот вопрос.

Исполнять обязанности руководителя губернаторской администрации будет его заместитель Яна Дорофеева.

Рустем Юсупов возглавил администрацию губернатора Пермского края в декабре 2016 года. До него пост занимал Александр Маховиков, уволившийся после довыборов в Заксобрание Прикамья, по итогам которых кандидат-самовыдвиженец Егор Заворохин обошел представителя "Единой России" Владимира Данилина.