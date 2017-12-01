Престол займет его сын.

30 апреля 2019 года император Японии Акихито отречется от престола в пользу своего сына Нарухито. Днем позже последний взойдет на трон. Об этом было объявлено по итогам заседания комиссии по делам императорской семьи, пишет Reuters.

83-летний Акихито в настоящее время является единственным в мире правящим императором. Он унаследовал трон в 1989 году, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что отречение императора Японии от престола произойдет впервые за 200 лет – с 1987 года трон передавался только в связи со смертью предыдущего его владельца.