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Посол Франции и свердловский губернатор обсудят сотрудничествоСегодня в 08:53

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В Екатеринбурге.

Посол Франции в России Сильви Берманн 4 декабря встретится с главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым, чтобы обсудить перспективы двустороннего сотрудничества. Мероприятие запланировано в рамках первого визита Берманн в Екатеринбург, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, в понедельник посол Франции в РФ посетит УрФУ, где встретится с ректором вуза Виктором Кокшаровым, а после прочтет лекцию студентам университета на тему "Международная политика Франции и франко-российские отношения".

Стоит отметить, что визит Берманн в уральскую столицу начался 1 декабря и продлится до 5 декабря. Программа пребывания на Урале включила в себя посещение молочного завода, стадиона "Екатеринбурга Арена" и Ельцин Центра.

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