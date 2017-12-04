В Екатеринбурге.

Посол Франции в России Сильви Берманн 4 декабря встретится с главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым, чтобы обсудить перспективы двустороннего сотрудничества. Мероприятие запланировано в рамках первого визита Берманн в Екатеринбург, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, в понедельник посол Франции в РФ посетит УрФУ, где встретится с ректором вуза Виктором Кокшаровым, а после прочтет лекцию студентам университета на тему "Международная политика Франции и франко-российские отношения".

Стоит отметить, что визит Берманн в уральскую столицу начался 1 декабря и продлится до 5 декабря. Программа пребывания на Урале включила в себя посещение молочного завода, стадиона "Екатеринбурга Арена" и Ельцин Центра.