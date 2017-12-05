На игру ЧМ-2018.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в России Сильви Берманн встретилась 4 декабря с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Она пообещала главе региона вернуться в Екатеринбурге летом на игру французской сборной в матче группового этапа чемпиона мира по футболу, передает "Уралинформбюро".

"У вас замечательный стадион. Я обязательно приеду 21 июня на матч, в котором будет играть команда Франции. Я уже занесла это событие в свой график и заранее рада, что смогу вновь вернуться в Екатеринбург и еще лучше познакомиться с городом", – отметила она.

Кроме того, на встрече стороны отметили большой потенциал сотрудничества в экономической, гуманитарной и социальной сферах. Как сообщили агентству в департаменте информполитики Среднего Урала, среди наиболее перспективных направлений партнерства были названы высокотехнологические отрасли.

"Мы заинтересованы в расширении кооперации и создании совместных предприятий в авиастроении, металлургии, приборостроении, энергетике, промышленном инжиниринге, городском хозяйстве и фармацевтике", – пояснил Евгений Куйвашев.

Посол Франции и глава Свердловской области обменялись приглашениями на выставочные мероприятия. Губернатор также проинформировал Сильви Берманн о культурных акциях, проходящих в Екатеринбурге на регулярной основе, и пригласил французскую сторону к участию в них.

Стоит отметить, что в Екатеринбург Сильви Берманн прибыла с официальным визитом во главе представительной делегации предприятий Франко-Российской торгово-промышленной палаты. Ее визит приурочен к празднованию 15-летия общественной культурно-просветительской организации "Альянс-Франсез Екатеринбург", миссия которой – распространение французского языка и литературы в мире.

Ранее по теме:

Посол Франции и свердловский губернатор обсудят сотрудничество