Документ подписан.

Спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина 1 декабря выпустила распоряжение, запрещающее парламентариям брать себе в помощники членов семьи. Документ выложил в Facebook депутат ЗакСо Вячеслав Вегнер, передает "Уралинформбюро".

Согласно документу, при приеме на работу кого-либо на вакансию помощника народный избранник должен оставить расписку следующего содержания: "Информирую вас, что не имею близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов или супруги детей) с лицом, представляемым для оформления моим помощником".

"Так держать! Молодец Людмила Бабушкина, а то устроили тут партийные и семейные кормушки! Беру дополнительное обязательство - уволить и всех навязанных партией помощников, все равно ни разу не видел их работающими", - пообещал Вегнер (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).