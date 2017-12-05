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Свердловским депутатам прикроют "партийные и семейные кормушки"04 декабря в 15:14

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Документ подписан.

Спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина 1 декабря выпустила распоряжение, запрещающее парламентариям брать себе в помощники членов семьи. Документ выложил в Facebook депутат ЗакСо Вячеслав Вегнер, передает "Уралинформбюро".

Согласно документу, при приеме на работу кого-либо на вакансию помощника народный избранник должен оставить расписку следующего содержания: "Информирую вас, что не имею близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов или супруги детей) с лицом, представляемым для оформления моим помощником".

"Так держать! Молодец Людмила Бабушкина, а то устроили тут партийные и семейные кормушки! Беру дополнительное обязательство - уволить и всех навязанных партией помощников, все равно ни разу не видел их работающими", - пообещал Вегнер (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

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