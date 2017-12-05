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Куйвашев договорился о сотрудничестве с новым командующим ЦВО04 декабря в 18:06

Фотография

Александром Лапиным.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин определили приоритетные направления совместной работы. Рабочая встреча состоялась 4 декабря 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Региональное правительство и ЦВО будут вместе работать над реализацией социальных программ и займутся патриотическим воспитанием молодежи.

"Штаб Центрального военного округа размещен здесь, в Свердловской области. Мы всегда находимся в тесном взаимодействии с руководством ЦВО. Безусловно, сегодня жизнь нашего региона неразрывно связана с вооруженными силами. Я уверен, что традиции, которые были заложены предыдущим руководством Центрального военного округа, будут продолжены и приумножены", – сказал губернатор.

Александр Лапин, в свою очередь, рассказал Евгению Куйвашеву о скором посещении авиабазы Кант в Киргизии, где состоится важное для региона мероприятие: "По решению министра обороны Российской Федерации нашему штурмовику Су-25 будет присвоено имя советского летчика, Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева".

Генерал-лейтенант Александр Лапин сменил на посту командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого, который отправился на повышение в Москву. Он возглавит Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ.

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