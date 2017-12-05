×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экс-лидер свердловских коммунистов отвоевал у "Единой России" мандатСегодня в 10:28

  • Текст

Гордумы Новоуральска.

Бывший первый секретарь обкома свердловского отделения КПРФ Дмитрий Шадрин добился пересмотра итогов выборов в гордуму Новоуральска, по результатам которых первоначально был признан проигравшим.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в сентябре 2017 года Шадрин боролся за мандат в 12-м округе. Подведение итогов показало, что он уступил 17 голосов представительнице "Единой России" Лидии Голубевой. По мнению проигравшего, списки избирателей на участке в городской больнице были сформированы с нарушением законодательства: в перечень для голосования были вписаны почти два десятка "лишних" людей.

"Во исполнение решения городского суда, закрепленного апелляционным определением свердловского облсуда от 29 ноября и отменившего итоги голосования на избирательном участке в городской больнице, Новоуральская ТИК посчитала результаты выборов в 12-м округе без учета этого участка и признала избранным депутатом Шадрина Дмитрия Игоревича. Со среды (даты публикации решения избиркома в газете "Нейва") я буду депутатом думы Новоуральского городского округа", - пишет Шадрин на своей странице в Facebook.

Ранее по теме:
Результаты выборов в гордуму Новоуральска признаны недействительными

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Выборы-2017»

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×