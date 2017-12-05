Гордумы Новоуральска.

Бывший первый секретарь обкома свердловского отделения КПРФ Дмитрий Шадрин добился пересмотра итогов выборов в гордуму Новоуральска, по результатам которых первоначально был признан проигравшим.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в сентябре 2017 года Шадрин боролся за мандат в 12-м округе. Подведение итогов показало, что он уступил 17 голосов представительнице "Единой России" Лидии Голубевой. По мнению проигравшего, списки избирателей на участке в городской больнице были сформированы с нарушением законодательства: в перечень для голосования были вписаны почти два десятка "лишних" людей.

"Во исполнение решения городского суда, закрепленного апелляционным определением свердловского облсуда от 29 ноября и отменившего итоги голосования на избирательном участке в городской больнице, Новоуральская ТИК посчитала результаты выборов в 12-м округе без учета этого участка и признала избранным депутатом Шадрина Дмитрия Игоревича. Со среды (даты публикации решения избиркома в газете "Нейва") я буду депутатом думы Новоуральского городского округа", - пишет Шадрин на своей странице в Facebook.



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