"Порошенко – вор": Саакашвили залез на крышу и грозился спрыгнутьСегодня в 13:26
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Перед тем, как его задержали следователи.
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили 5 декабря был задержан в Киеве. Об этом со ссылкой на внефракционного депутата Верховной рады Виктора Чумака сообщает ТАСС.
Проведение следственных действий также подтвердили в Генеральной прокуратуре Украины, передает "Уралинформбюро".
Ранее была взломана дверь в квартиру Саакашвили, тот выбрался на крышу дома и длительное время не подпускал к себе сотрудников СБУ.
"Порошенко - вор! Порошенко - изменник народа Украины! Чтобы со мной ни произошло, народ, я призываю выйти на улицы и продолжать бороться. Прошу украинцев не допустить моего похищения. Не допустите беззакония и воровства Порошенко и его банды", - скандировал политик с крыши. Кроме того, он грозился спрыгнуть.
Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства после отставки с поста губернатора Одесской области. В сентябре политик вернулся в Уграину, где его оштрафовали за незаконное пересечение границы. Вскоре появилась информация, что Саакашвили может быть экстрадирован в Грузию, в которой против него возбуждено несколько уголовных дел.
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