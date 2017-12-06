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Владимир Якушев встретился с германскими маркетологами05 декабря в 17:39

  • Текст

От медицины.

5 декабря 2017 года губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел рабочую встречу с представителями компании Health Care Management International GmbH (HCMI, Германия). Стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

Владимир Якушев рассказал руководителям HCMI Жасмин Портер, Рейнхарду Фуссу и представителю в России Владимиру Филоненко о развитии тюменского здравоохранения. "Нас интересует внедрение современных медицинских и информационных технологий, ваш опыт управления медицинскими учреждениям и возможность сотрудничества в подготовке тюменских специалистов", - уточнил губернатор.

Обсудив перспективы совместной работы, стороны договорились о взаимодействии в данной сфере.

Health Care Management International GmbH располагается в Мюнхене. Компания работает на рынке здравоохранения Германии и за рубежом: осуществляет комплексное сопровождение больниц и реабилитационных центров по вопросам маркетинга, управления и эксплуатации, реорганизации, инвестиций и стратегического планирования.

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