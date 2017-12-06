Он может быть "липой".

Свердловские следователи начали проверку подлинности диплома о высшем образовании бывшего градоначальника Красноуральска Вячеслава Грибова. Материалы в СУ СКР по Среднему Уралу поступили из полиции.

Об этом "Уралинформбюро" сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, добавив, что "по данному факту проводится проверка".

Проверку по поводу подлинности диплома о высшем образовании Вячеслава Грибова полиция региона в начале сентября. Не исключено, что именно из-за скандала с документом мэр Красноуральска 19 сентября подал в отставку.

Следователи обещали озвучить результаты проверки на следующей неделе.

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